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Киевское "Динамо" одержало сложнейшую победу в Лиге Конференций

Новости футбола Сегодня, 15:54
Киевское "Динамо" одержало сложнейшую победу в Лиге Конференций Фото: инстаграм киевского "Динамо"/Автор неизвестен

В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций киевское “Динамо” добилось победы над греческим клубом “Арис” в серии пенальти и вышла в следующий раунд. Матч состоялся в Бухаресте (Румыния) на стадионе “Рапид Арена”.

На 38-й минуте счет открыл Невен Джурасек. В концовке первого тайма равновесие восстановил Назар Волошин. В конце второго тайма украинский клуб вперед вывел Александр Караваев.

В раунде плей-офф Лиги Конференций “Динамо” сыграет с турецким “Бешикташем”, который одержал победу над азербайджанским “Нефтчи” (3:1 и 2:1).

“Динамо” Киев, Украина – “Арис" Салоники, Греция - 2:1 (1:1, 1:0), по пенальти - 6:5 - первый матч - 0:1
Голы: 0:1 – 38 Джурасек, 1:1 – 45 Волошин, 2:1 – 85 Караваев.

Динамо” Киев": Бущан, Тымчик (Караваев, 72), Дубинчак, Сирота, Дячук, Ярмоленко (Пэррис, 105), Сидорчук (Бражко, 72), Буяльский, Шапаренко (Андриевский, 72), Волошин (Диалло, 82), Ванат (Бенито, 105).

Арис”: Хутезиотис, Монтойя, Одубаджо, Феррари, Лейсманн, Дарида (Павичич, 75), Моберг-Карлссон (Менендес, 59), Джурасек (Рупп, 59), Пальма (Матаррита, 82), Зепп-Мвондо (Самора, 105), Морон (Христодулопулос, 82).

Желтые карточки: Павичич (80), Пальма (82), Матаррита (89), Сирота (105), Андриевский (110), Одубаджо (111).

Красная карточка: Павичич (106).

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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