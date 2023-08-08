Киевское "Динамо" назвало состав на матч с "Арисом" в Лиге Конференций

Пресс-служба киевского “Динамо” на официальном сайте опубликовала список из 28 футболистов, которые отправились в Грецию, чтобы сыграть в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Конференций против “Ариса”.

Вратари: Георгий Бущан, Руслан Нещерет, Валентин Моргун;

Защитники: Константин Вивчаренко, Денис Попов, Навин Малыш, Александр Тымчик, Максим Дячук, Александр Сирота, Кристиан Биловар, Владислав Дубинчак;

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Владимир Бражко, Андрей Ярмоленко, Владимир Шепелев, Кахим Перрис, Николай Шапаренко, Богдан Леднев, Александр Андриевский, Александр Караваев, Владислав Кабаев, Виталий Буяльский, Самба Диалло, Антон Царенко, Назар Волошин, Решат Рамадани;

Нападающие: Владислав Ванат, Бенито.

Матч “Арис” - “Динамо” состоится в городе Салоники на стадионе “Клеантис Викелидис”. Начало матча в 21:15 по киевскому времени. Ответный матч будет сыгран 17 августа.

Напомним, что победитель данной пары в решающем раунде квалификации Лиги Конференций сыграет с победителем пары “Бешикташ” (Турция) - “Нефтчи” (Азербайджан).