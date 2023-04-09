Киевское "Динамо" хочет вернуть бывшего нападающего

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал, что он хотел бы вернуть бывшего нападающего команды Романа Яремчука, который сейчас выступает за “Брюгге”.

“Яремчук? Ну, возможно, но должно быть у него желание, рвение вернуться в родную команду. Мы бы очень хотели такого форварда. У него сложное время, но оно бывает у любого футболиста. Надеюсь, у него все будет хорошо. Я бы с радостью принял его в ”Динамо". Роман – хороший человек", – приводит слова Суркиса Профутбол Digital.

В нынешнем сезоне 27-летний Яремчук провел за “Брюгге” 30 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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