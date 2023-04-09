Киевское "Динамо" хочет вернуть бывшего нападающего
Новости футбола Сегодня, 15:16
Фото: инстаграм Романа Яремчука/Автор неизвестен
Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал, что он хотел бы вернуть бывшего нападающего команды Романа Яремчука, который сейчас выступает за “Брюгге”.
“Яремчук? Ну, возможно, но должно быть у него желание, рвение вернуться в родную команду. Мы бы очень хотели такого форварда. У него сложное время, но оно бывает у любого футболиста. Надеюсь, у него все будет хорошо. Я бы с радостью принял его в ”Динамо". Роман – хороший человек", – приводит слова Суркиса Профутбол Digital.
В нынешнем сезоне 27-летний Яремчук провел за “Брюгге” 30 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.
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