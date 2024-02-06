Календарь Чемпионата Мира по биатлону 2024

В чешском Нове-Место пройдет Чемпионат Мира по биатлону в сезоне 2023-24. Соревнования пройдут с 7 по 18 февраля.

В первый день соревнований пройдет единственная гонка - смешанная эстафета. В следующие два дня болельщиков будут ждать женская и мужская эстафеты. В общем, это уже 57-й чемпионат мира по биатлону. Соревнования будут включать 12 дисциплин: индивидуальную гонку, спринт, гонку преследования, масс-старт, эстафету, одиночную смешанную эстафету и смешанную эстафету. Биатлонный стадион "Высочина Арена" расположен в получасе ходьбы от центра города на высоте 625 метров над уровнем моря.

Календарь Чемпионата мира по биатлону:

7 февраля

Смешанная эстафета - 18.20

9 февраля

Спринт, женщины - 18.20

10 февраля

Спринт, мужчины - 18.05

11 февраля

Гонка преследования, женщины - 15.30

Гонка преследования, мужчины - 18.05

13 февраля

Индивидуальная гонка, женщины - 18.10

14 февраля

Индивидуальная гонка, мужчины - 18.20

15 февраля

Одиночная смешанная эстафета - 19.00

17 февраля

Эстафета, женщины - 14.45

Эстафета, мужчины - 17.30

18 февраля

Масстарт, женщины - 15.15

Масстарт, мужчины - 17.30

Напомним, вам временную турнирную таблицу Кубка мира по биатлону 2023-24. Также, можете ознакомиться с полным расписанием и результатами гонок.