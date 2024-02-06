Календарь Чемпионата Мира по биатлону 2024
В чешском Нове-Место пройдет Чемпионат Мира по биатлону в сезоне 2023-24. Соревнования пройдут с 7 по 18 февраля.
В первый день соревнований пройдет единственная гонка - смешанная эстафета. В следующие два дня болельщиков будут ждать женская и мужская эстафеты. В общем, это уже 57-й чемпионат мира по биатлону. Соревнования будут включать 12 дисциплин: индивидуальную гонку, спринт, гонку преследования, масс-старт, эстафету, одиночную смешанную эстафету и смешанную эстафету. Биатлонный стадион "Высочина Арена" расположен в получасе ходьбы от центра города на высоте 625 метров над уровнем моря.
Календарь Чемпионата мира по биатлону:
7 февраля
Смешанная эстафета - 18.20
9 февраля
- Спринт, женщины - 18.20
10 февраля
- Спринт, мужчины - 18.05
11 февраля
- Гонка преследования, женщины - 15.30
- Гонка преследования, мужчины - 18.05
13 февраля
- Индивидуальная гонка, женщины - 18.10
14 февраля
- Индивидуальная гонка, мужчины - 18.20
15 февраля
- Одиночная смешанная эстафета - 19.00
17 февраля
- Эстафета, женщины - 14.45
- Эстафета, мужчины - 17.30
18 февраля
- Масстарт, женщины - 15.15
- Масстарт, мужчины - 17.30
Напомним, вам временную турнирную таблицу Кубка мира по биатлону 2023-24. Также, можете ознакомиться с полным расписанием и результатами гонок.