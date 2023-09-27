Известно, кто примет Кубок Африки в 2025 и 2027 годах

Конфедерация африканского футбола утвердила следующих двух хозяев Кубка Африки, сообщили в пресс-службе CAF.

В 2025 году турнир пройдет в Марокко. Для этой страны это будет второй раз, когда они станут хозяевами турнира, предыдущий раз был в 1988 году. Изначально Гвинея должна была стать хозяином, но ей было отказано в этом из-за плохой подготовки. Через два года, в 2027 году, Кубок Африки будет проводиться сразу в трех странах - Кении, Танзании и Уганде. Для них это будет первый турнир в статусе хозяев.

Кроме того, на проведение этих двух турниров подавал заявку Алжир. На Кубок Африки-2027 также претендовали совместно Нигерия и Бенин, а также отдельно Сенегал и отдельно Ботсвана, но затем они отозвали свои заявки.

Кубок Африки 2023 года пройдет в Кот-д’Ивуаре с 13 января по 11 февраля 2024 года. Напомним, что текущим обладателем трофея является сборная Сенегала. В 2021 году они победили Египет в серии послематчевых пенальти и впервые в своей истории выиграли этот турнир.

К слову, известны все 24 участника Кубка Африки-2023.