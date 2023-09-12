Стали известны все 24 участника Кубка африканских наций 2023

Во вторник состоялся последний матч квалификации КАН 2023. Камерун и Бурунди в очном матче определяли национальную сборную, которая сыграет в январе 2024 в Кот-д'Ивуаре.

В группе С Камерун одержал уверенную победу 3:0 над Бурунди и с первого места вышел из группы. Вторую строчку в этой группе заняла Намибия. Таким образом, эти две сборные стали последними участниками Кубка Африканских наций 2023.

Кот-д'Ивуар

Марокко

Алжир

Южная Африка

Сенегал

Буркина-Фасо

Тунис

Египет

Замбия

Экваториальная Гвинея

Нигерия

Гвинея-Бисау

Кабо-Верде

Мали

Гвинея

Гана

Ангола

Танзания

Мозамбик

ДР Конго

Мавритания

Гамбия

Камерун

Намибия

Напомним, что КАН 2023 состоится с 13 января по 11 февраля. 24 участника будут разделены на 6 групп по 4 команды в каждой. В следующий этап выйдут два первых места каждой группы и 4 сборных с лучшими показателями среди тех, кто финишировал третьим.

Жеребьевка Кубка африканских наций 2023 состоится 12 октября в Абиджане. Время и место проведения церемонии станет известно позже.