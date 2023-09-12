Стали известны все 24 участника Кубка африканских наций 2023
Во вторник состоялся последний матч квалификации КАН 2023. Камерун и Бурунди в очном матче определяли национальную сборную, которая сыграет в январе 2024 в Кот-д'Ивуаре.
В группе С Камерун одержал уверенную победу 3:0 над Бурунди и с первого места вышел из группы. Вторую строчку в этой группе заняла Намибия. Таким образом, эти две сборные стали последними участниками Кубка Африканских наций 2023.
- Кот-д'Ивуар
- Марокко
- Алжир
- Южная Африка
- Сенегал
- Буркина-Фасо
- Тунис
- Египет
- Замбия
- Экваториальная Гвинея
- Нигерия
- Гвинея-Бисау
- Кабо-Верде
- Мали
- Гвинея
- Гана
- Ангола
- Танзания
- Мозамбик
- ДР Конго
- Мавритания
- Гамбия
- Камерун
- Намибия
Напомним, что КАН 2023 состоится с 13 января по 11 февраля. 24 участника будут разделены на 6 групп по 4 команды в каждой. В следующий этап выйдут два первых места каждой группы и 4 сборных с лучшими показателями среди тех, кто финишировал третьим.
Жеребьевка Кубка африканских наций 2023 состоится 12 октября в Абиджане. Время и место проведения церемонии станет известно позже.