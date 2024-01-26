Известно, какие планы у Клоппа в дальнейшем

Главный тренер Юрген Клопп рассказал о планах на будущее, сообщил журналист Флориан Плеттенберг.

Как сообщают источники, немецкий специалист не хочет в следующем сезоне работать в каком-то клубе или сборной. У Клоппа есть четкая цель - отдохнуть от футбола год.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп официально принял решение покинуть клуб после завершения текущего сезона. Контракт 56-летнего немца с английским клубом рассчитан до лета 2026 года, но он решил не оставаться на следующий сезон.

Клопп - легенда Ливерпуля. Он тренирует команду с октября 2015 года. Под руководством Клоппа Ливерпуль выиграл АПЛ в сезоне-2018/19, а также Лигу чемпионов-2019/20. До Ливерпуля Клопп 7 лет тренировал Боруссию Дортмунд, с которой дважды выигрывал Бундеслигу.

В текущем сезоне Ливерпуль лидирует в английской Премьер-лиге с 48 очками после 21 тура.

Напомним, что мы подготовили реакцию соцсетей на то, что Юрген Клопп решил покинуть Ливерпуль.