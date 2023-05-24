Известный журналист оценил перспективы Мудрика в "Челси"
Новости футбола Сегодня, 04:17
Фото: твиттер Челси
Английский журналист Низар Кинселла высказался об украинском вингере “Челси” Михаиле Мудрике.
Он отметил, что переход в лондонский клуб стал для украинца слишком большим шагом вперед, учитывая его малый опыт игры на высоком уровне.
Однако, по мнению журналиста, это не является ошибкой для "Челси", так как Мудрик имеет потенциал стать топ-футболистом.
Кинселла также отметил, что следующим тренером "Челси" должен стать Маурисио Почеттино, который сможет раскрыть возможности Мудрика и других молодых игроков.
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