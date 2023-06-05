Известный африканский футболист арестован из-за насилия над сестрой

Нападающий “Аль-Гарафы” и сборной Алжира Исхак Бельфодиль арестован французской полицией из-за насилия над сестрой, сообщает Le Parisien.

По сведениям источника, футболист пытался задушить свою 15-летнюю сестру. Ведется следствие.

В нынешнем сезоне 31-летний Бельфодиль провел за “Аль-Гарафу” 24 матча во всех турнирах, забил восемь голов и отдал три результативные передачи. Ранее он играл за такие известные клубы, как “Лион”, “Болонья", “Парма”, “Интер”, “Вердер”, “Хоффенхайм” и “Герта”. За сборную Алжира провел 19 матчей и забил два гола.