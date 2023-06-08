Источник: "Шахтер" расстался с главным тренером

Донецкий “Шахтер” решил расстаться с главным тренером Игорем Йовичевичем, сообщает ТаТоТаке.

По сведениям журналиста Романа Бебеха, решение по тренеру принял лично президент клуба Ринат Ахметов. Причина досрочного разрыва контракта не разглашается. При этом самому тренеру об отставке пока не сообщили.

Напомним, что в нынешнем сезоне “Шахтер” под руководством Йовичевича стал чемпионом Украины, а также дошел до 1/8 финала Лиги Европы.