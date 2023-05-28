Источник: "Челси" подписал контракт с новым главным тренером

Лондонский “Челси” подписал контракт с новым главным тренером Маурисио Почеттино, сообщант журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб и аргентинский специалист заключили соглашение до лета 2026 года. Почеттино приступит к работе на следующей неделе. На посту главного тренера “аристократов” он заменит Фрэнка Лэмпарда.

51-летний Почеттино ранее тренировал “Эспаньол”, “Саутгемптон”, “Тоттенхэм” и “Пари Сен-Жермен”.

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