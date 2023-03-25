Испания разгромила Норвегию в отборе Евро-2024

В матче 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2024 сборная Испании на своем поле разгромила сборную Норвегии со счетом 3:0.

Победу испанцам принесли дубль Хоселу и гол Дани Ольмо.

Испания – Норвегия - 3:0 (1:0)

Голы: Ольмо, 13 - 1:0, Хоселу, 84 - 2:0, Хоселу, 85 - 3:0

Испания: Аррисабалага, Карвахаль, Начо, Лапорт, Бальде, Мерино (Фабиан Руис, 81), Родри, Ольмо (Пино, 67), Гави (Ойарсабаль, 58), Мората (Хоселу, 81), Аспас (Себальос, 58).

Норвегия: Нюланд, Педерсен (Рюэрсон, 74), Страннберг, Эстигор, Мелинг (Бьеркан, 74), Берге (Сольбаккен, 74), Эльюнусси (Ларсен, 74), Эурснес, Берг, Эдегор, Серлот (Брюнхильдсен, 86).

Не пропустите: Турция обыграла Армению в отборе Евро-2024.