Турция одержала гостевую победу в отборе Евро-2024

В матче 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2024 сборная Турции на выезде обыграла сборную Армении со счетом 2:1.

Победу туркам принесли голы Оркуна Кекчю и Керема Актюркоглу. За хозяев отличился турок Озан Кабак, который забил в собственные ворота.

Армения – Турция - 1:2 (1:1)

Голы: Кабак, 10 (автогол) - 1:0, Кекчю, 34 - 1:1, Актюркоглу, 64 - 1:2

Армения: Бегларян, Ароян, Арутюнян, Восканян (Мкртчян, 28; Байрамян, 54), Барсегян, Тикнизян, Селараян (Адамян, 75), Сперцян, Иву, Оганесян, Бриаско (Бичахчян, 76).

Турция: Гюнок, Булут, Демирал (Озджан, 46), Сеюнджю, Кабак, Кадиоглу (Эльмали, 74), Чалханоглу, Кекчю (Юксек, 73), Ундер, Тосун (Актюркоглу, 46), Унал (Найир, 85).

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