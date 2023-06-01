Испания получит пять мест в групповом этапе Лиги чемпионов

Победой в Лиге Европы "Севилья" заработала дополнительную путевку в Лигу чемпионов.

В финальном матче с “Ромой” была зафиксирована ничья 1:1, а в серии пенальти был сильнее коллектив из Андалусии – 4:1.

Таким образом, в групповой стадии следующего розыгрыша Лиги чемпионов будут участвовать сразу пять команд из испанского чемпионата.

В самом престижном клубном турнире Европы сыграют "Севилья", "Барселона", мадридский "Реал", мадридский "Атлетико" и "Реал Сосьедад".