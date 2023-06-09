Йовичевич мог покинуть Украину еще весной 2022 года

Словацкий футбольный клуб "Дунайска Стреда" мог пригласить наставника “Шахтера” Игора Йовичевич весной 2022 года.

Как пишет источник, специалист уже согласился на переезд в Словакию, так как в Украине началось полномасштабное вторжение России.

После того, как было принято решение провести сезон УПЛ 2022/23, наставник передумал.

В то время Йовичевич работал в "Днепре-1", но затем перешел в "Шахтер".

Недавно снова появились слухи о том, что хорват может покинуть донецкий клуб.