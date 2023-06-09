Йовичевич мог покинуть Украину еще весной 2022 года
Новости футбола Сегодня, 05:30
Фото: твиттер Шахтера
Словацкий футбольный клуб "Дунайска Стреда" мог пригласить наставника “Шахтера” Игора Йовичевич весной 2022 года.
Как пишет источник, специалист уже согласился на переезд в Словакию, так как в Украине началось полномасштабное вторжение России.
После того, как было принято решение провести сезон УПЛ 2022/23, наставник передумал.
В то время Йовичевич работал в "Днепре-1", но затем перешел в "Шахтер".
Недавно снова появились слухи о том, что хорват может покинуть донецкий клуб.
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