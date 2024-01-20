Иордания упустила победу над Южной Кореей в Кубке Азии. Досрочного выхода из группы не будет

Состоялся первый матч очередного игрового дня в Кубке Азии.

Нас ждал матч в группеE, в котором встречались Иордания и Южная Корея. В случае победы любая из команд получала досрочную путевку в стадию плей-офф.

Представители Южной Кореи считалась явным фаворитом в матче и сумели отрыть счет уже на девятой минуте. Полузащитник иорданского Аль-Файсали Амман Эхсан Хаддад нарушил правила в своей штрафной площадке и дал возможность нападающему Тоттенхэма Сон Хин Мину забить первый гол на этом турнире.

Но игроки команды с Ближнего Востока не планировали сдаваться и уже на 37-й минуте счет сравнялся, хотя и не благодаря самим иорданцам. Полузащитник эмиратского Аль-Айна Парк Йон У переправил мяч в свои ворота. А после этого, в дополнительное время к первому тайму, нападающий катарского Аль-Ахли Доха Язан Абдалла аль-Наймат сумел вывести свои команду вперед.

Во втором тайме оба тренера провели множество замен, но счет держался прежним. И лишь в добавленное время, игрок сборной Иордани сумел забить еще один гол. Но в свои ворота. Защитник иракского Аль-Шорта Язан Або Алараб переправил мяч в сетку своих ворот и установил финальный счет в матче 2:2.

Кубок Азия

ГруппаE

Второй тур

Иордания – Южная Корея 2:2

Голы: 9’ Сон Хин Мин, 90+1’ Язан Або Алараб (автогол) – 37’ Парк Йон У (автогол), 45+6‘Язан Абдалла аль-Наймат

FT | 🇯🇴 Jordan 2️⃣-2️⃣ Korea Republic 🇰🇷



🤝 The points are shared after a thrilling encounter in Group E!#AsianCup2023 | #HayyaAsia | #JORvKOR pic.twitter.com/UuMed9ZPQa — #AsianCup2023 (@afcasiancup) January 20, 2024

Благодаря ничье никто из команд не получил досрочную путевку и подарил, хоть и минимальный, но шанс для Бахрейна и Малайзии.