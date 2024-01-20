EN EN NG NG KE KE
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости футбола Известны первые команды. Кто сыграет в стадии плей-офф Кубка Азии 2023

Известны первые команды. Кто сыграет в стадии плей-офф Кубка Азии 2023

Новости футбола Сегодня, 07:02
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
Известны первые команды. Кто сыграет в стадии плей-офф Кубка Азии 2023 В Катаре в самом разгаре Кубок Азии по футболу. На данный момент команды играют матчи второго тура и уже есть те, кто смог гарантировать себе выход в стадию плей-офф.

В Катаре в самом разгаре Кубок Азии по футболу. На данный момент команды играют матчи второго тура и уже есть те, кто смог гарантировать себе выход в стадию плей-офф.

В турнире принимает участие 24 национальных сборных. В 1/8 финала выходят по две лучшие команды из группы, и еще четыре команды, которые заняли третьи места в своих группах и показали лучшие результаты.

На данный момент известно уже четыре участника стадии плей-офф. Эти сборные стали недоступны для соперников на третьих и четвертых местах в своих группах.

Список участник стадии плей-офф:

  1. Катар
  2. Австралия
  3. Иран
  4. Ирак

Кубок Азии стартовал 12 января. Матчи группового этапа пройдут до 25 января включительно. Первые матчи 1/8 финала состоятся 28 января, а заключительные – 31 января.

Четвертьфиналы пройдут 2 и 3 февраля. Полуфиналы 6 и 7 февраля.

Матч за титул чемпиона Азии пройдет 10 февраля на арене «Стадион Лузаил Айконик» в Лусаиле.

Напомним, что титул действующего чемпиона защищает Катар.

Связанные команды и лиги
Кубок Азии
Популярные новости
НБА регулярный сезон 2023-24: расписание, результаты, таблица Новости баскетбола Сегодня, 01:41 НБА регулярный сезон 2023-24: расписание, результаты, таблица
НХЛ регулярный сезон 2023-24: таблица, результаты и расписание Новости хоккея Сегодня, 01:29 НХЛ регулярный сезон 2023-24: таблица, результаты и расписание
КАН. Гвинея минимально обыграла Гамбию Новости футбола Вчера, 16:57 КАН. Гвинея минимально обыграла Гамбию
Суперкубок Италии. Интер разгромил Лацио и вышел в финал Новости футбола Вчера, 15:50 Суперкубок Италии. Интер разгромил Лацио и вышел в финал
Иран благодаря победе над Гонконгом вышел в плей-офф Кубка Азии Новости футбола Вчера, 14:26 Иран благодаря победе над Гонконгом вышел в плей-офф Кубка Азии
Кубок Африканских Нации. Сенегал одолел Камерун и гарантировал место в плей-офф Новости футбола Вчера, 13:57 Кубок Африканских Нации. Сенегал одолел Камерун и гарантировал место в плей-офф
Больше новостей
Последние новости
Новости биатлона Сегодня, 08:22 Кубок мира по биатлону 2023/2024: расписание и результаты Новости биатлона Сегодня, 08:20 Немцы обошли Норвегию. Результаты одиночной смешанной эстафеты на Кубке мира по биатлону Новости футбола Сегодня, 07:52 Кто уже заработал путевку в плей-офф? Список участников 1/8 финала Кубка африканских наций 2023 Новости тенниса Сегодня, 07:24 Известны все участницы. Кто прошел в четвертый раунд Australian Open среди женщин Новости футбола Сегодня, 07:02 Известны первые команды. Кто сыграет в стадии плей-офф Кубка Азии 2023 Новости Олимпийский игр Сегодня, 06:26 Лионель Месси хочет завоевать очередной трофей. Он и Ди Мария нацелились на Олимпийские игры Новости тенниса Сегодня, 05:45 Третья ракетка Даниил Медведев переиграл канадца и вышел в четвертый этап Australian Open Новости тенниса Сегодня, 05:42 Невероятно! Ига Свентек вылетела в третьем круге Aus Open Новости крикета Сегодня, 05:24 Бывший игрок сборной Бангладеш забанен на два года за нарушение Антикоррупционного кодекса Новости MMA Сегодня, 05:23 Чемпион UFC бросил невесту узнав, что она уже замужем
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Алжир – Буркина-Фасо прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол Сегодня Фрайбург – Хоффенхайм прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол Сегодня Дармштадт – Айнтрахт Франкфурт прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол Сегодня Хайденхайм – Вольфсбург прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол Сегодня Бохум – Штутгарт прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол Сегодня Бахрейн – Малайзия прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол Сегодня Кельн – Боруссия Дортмунд прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол Сегодня Куинз Парк Рейнджерс — Миллуолл прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол Сегодня Вильярреал – Мальорка прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол Сегодня Мавритания – Ангола прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года