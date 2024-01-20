Известны первые команды. Кто сыграет в стадии плей-офф Кубка Азии 2023

В Катаре в самом разгаре Кубок Азии по футболу. На данный момент команды играют матчи второго тура и уже есть те, кто смог гарантировать себе выход в стадию плей-офф.

В турнире принимает участие 24 национальных сборных. В 1/8 финала выходят по две лучшие команды из группы, и еще четыре команды, которые заняли третьи места в своих группах и показали лучшие результаты.

На данный момент известно уже четыре участника стадии плей-офф. Эти сборные стали недоступны для соперников на третьих и четвертых местах в своих группах.

Список участник стадии плей-офф:

Катар Австралия Иран Ирак

Кубок Азии стартовал 12 января. Матчи группового этапа пройдут до 25 января включительно. Первые матчи 1/8 финала состоятся 28 января, а заключительные – 31 января.

Четвертьфиналы пройдут 2 и 3 февраля. Полуфиналы 6 и 7 февраля.

Матч за титул чемпиона Азии пройдет 10 февраля на арене «Стадион Лузаил Айконик» в Лусаиле.

Напомним, что титул действующего чемпиона защищает Катар.