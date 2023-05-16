"Интер" вновь обыграл "Милан" в полуфинале Лиги чемпионов

В ответном матче ½ финала Лиги чемпионов “Интер” обыграл “Милан” со счетом 1:0 и пробился в финал.

Победу “нерадзурри” принес гол Лаутаро Мартинеса.

В финале “Интер” сыграет с победителем пары “Реал” - “Манчестер Сити” (первый матч - 1:1).

“Интер” Италия – “Милан” Италия - 1:0 (0:0) - первый матч - 2:0

Гол: Мартинес, 74 - 1:0

“Интер”: Онана, Думфрис, Дармиан, Ачерби, Бастони, Димарко (Гозенс, 66), Мхитарян (Брозович, 44), Чалханоглу, Барелла (Гальярдини, 84), Джеко (Лукаку, 66), Мартинес (Корреа, 84).

“Милан”: Меньян, Калабрия, Томори, Тиав (Калулу, 64), Эрнандес, Крунич, Браим Диас (Ориги, 76), Тонали, Рафаэл Леау, Жуниор Мессиас (Салемакерс, 76), Жиру.

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