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Интер продлил контракт с главным тренером

Новости футбола Сегодня, 12:43
Интер продлил контракт с тренером Фото: https://twitter.com/Inter

Интер Милан продлил контракт с главным тренером команды Симоне Индзаги, сообщили на сайте клуба.

Новое соглашение рассчитано до 2025 года.

"Футбольный клуб Интернационале рад сообщить о продлении контракта тренера Симоне Индзаги. Благодаря новому соглашению тренер будет возглавлять «Нерадзурри» до 2025 года."

Симоне Индзаги возглавил Интер в 2021 году после ухода другого итальянского специалиста Антонио Конте. Именно при этом менеджер Интера впервые за 13 лет вышел в финал Лиги Чемпионов в сезоне 2022-2023 годов, где они минимально уступил Манчестер Сити. Поэтому неудивительно, что руководство клуба захотело продлить контракт, рассчитанный до лета 2024 года.

Индзаги с 2016 по 2021 год возглавлял Лацио, где продемонстрировал хорошие результаты и смог выиграть несколько титулов. Выиграв Кубок Италии 2018-19 годов и дважды побеждая в Суперкубке страны. В 2021 году перебрался в Интер, где завоевав два национальных кубка подряд. Он первый после Жозе Моуриньо, кто вывел команду в финал Лиги Чемпионов.

В текущем сезоне Интер идет на первой строчке Серии А, имея три победы в трех турах и ни одного пропущенного гола.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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