"Интер Майами" хочет подписать друга Месси

"Интер Майами" проявляет интерес к полузащитнику туринского “Ювентуса” и сборной Аргентины Анхелю Ди Марии, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, американский клуб рассматривает вариант с подписанием аргентинца, который в ближайшее время станет свободным агентом. Таким образом, футболист сможет перейти в другой клуб бесплатно. Впрочем, проблемой может стать тот факт, что игрок хочет остаться в Европе.

Напомним, что Ди Мария является другом нападающего Лионеля Месси, который решил перейти в “Интер Майами”.

В нынешнем сезоне 35-летний Ди Мария провел за “Ювентус” 40 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.