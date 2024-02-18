Илия Топурия после победы над Волкановски вызвал на бой Конора Макгрегора

Сегодня ночью состоялся турнир UFC 298, в котором Илия Топурия завоевал чемпионский пояс в полулегкой весовой категории победив Александра Волкановски во втором раунде.

После этого новоиспеченный чемпион вызвал на бой известного ирландского бойца, бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях, Конора Макгрегора:

«Конор Макгрегор, если у тебя всё еще есть яйца, я буду ждать тебя в Испании».

"And Conor McGregor, if you still have some balls, I will be waiting for you in Spain."



Ilia Topuria 😮 pic.twitter.com/iURgJFRzhZ — SportsCenter (@SportsCenter) February 18, 2024

Последний бой МакГрегор провел в июле 2021 года. Тогда он уступил Дастину Порье в поединке-реванше и сломал ногу.

Ранее легендарный ирландский боец UFC анонсировал проведение боя против Майкла Чендлера в среднем весе 29 июня.

Также после поражения Александр Волкановски сказал, что не против провести реванш с Илией Топурией:

«Очевидно, у него тяжёлые удары. Мы знали, что нужно остерегаться этого. Он поймал меня — отличная работа. Я начинал набирать обороты, и он поймал меня, отдаю ему должное. Он жёстко бьёт, мы это прекрасно знали. Он не должен был попасть, но попал, так что молодец. Я долгое время был чемпионом полулёгкого дивизиона. Он всё говорит про Испанию, так что, может, проведём реванш в Испании».

Напомним, что сегодня президентUFCобъявил главный бой предстоящего юбилейного турнираUFC 300.