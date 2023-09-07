Игроки сборной Испании провели тренировку без инвентаря

Сборная Испании провела тренировку без инвентаря перед матчем с Грузией, сообщает AS.

Вчера сборная Испании прилетела в Тбилиси на матч против Грузии в рамках квалификации на Чемпионат Европы 2024 года. Команда приземлилась сегодня, 7 сентября. Однако их постигла первая неудача. Делегация забыла инвентарь в Испании. Таким образом, у команды нет ни бутса, ни перчаток, ни мяча. На сегодняшней тренировке команда обошлась без этого.

Ожидается, что инвентарь прибудет в Тбилиси только в пятницу, 8 сентября. В пятницу утром Испания проведет последнюю тренировку перед игрой с Грузией. Матч состоится вечером.

Напомним, что после двух матчей отбора, Испания занимает четвертую строчку из пяти в своей группе. В первом матче они уступили Шотландию со счетом 0:2, но победили Норвегию 3:0. Сейчас именно Шотландия находится на первой строчке, имея в активе максимум - 12 очков. Грузия после трех матчей имеет четыре очка и занимает второе место.