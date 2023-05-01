Ибрагимович определился со своим будущим в "Милане"

Шведский нападающий “Милана” Златан Ибрагимович не собирается завершать карьеру, а хочет остаться в клубе, сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям источника, футболист пытается договориться с клубом о продлении контракта, который истекает ближайшим летом. Если форварду не удастся договориться с миланцами, то он постарается перейти в другой клуб.

В нынешнем сезоне 41-летний Ибрагимович провел за “Милан” четыре матча и забил один гол с пенальти.

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