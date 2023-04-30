“Барселона" договорилась со своим капитаном

Как сообщил в соцсетях инсайдер Николо Скира, руководство “Барселоны” договорилось с полузащитником Серхио Бускетсом о продлении их партнерства.

Сообщается, что 34-летний испанский футболист подпишет новый годовой трудовой контракт, согласно которому его пребывание в "сине-гранатовых" продлится до конца июня следующего года.

Бускетс играет за “Барселону” с 2008 года, и его текущий контракт рассчитан до конца этого сезона.

В этом сезоне он сыграл в 26 матчах, отдал четыре результативные передачи, получил пять желтых карточек и один раз был удален.