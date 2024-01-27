Худшие опасения подтвердились. Защитник Барселоны может больше не сыграть в текущем сезоне

Защитник Барселоны Алехандро Бальде рискует больше не сыграть в нынешнем сезоне. 20-летний испанец получил травму в матче 1/4 финала Кубка Испании против Атлетика Бильбао (2:4).

Как сообщает пресс-служба Барселоны, медобследование выявило у футболиста травму подколенного сухожилия. В ближайшие дни игрок будет прооперирован в Финляндии.

Ранее сообщалось, что в случае операции, защитник пропустит не менее четырех месяцев.

Бальде является воспитанником Барсы. В текущем сезоне 20-летний защитник выходил в 28 матчах блаугранас, в которых отметился 1 голом и 1 результативной передачей.

Команда Хави занимает третье место в таблице испанской Ла Лиги. Сегодня, в 18:30 по центрально европейскому времени, каталонский коллектив сыграет против Вильярреала в 22-м туре чемпионата

Ранее мы сообщали о том, что Барселона пока что не будет прощаться с Робертом Левандовски и даст поляку возможность самому решить своё будущее.