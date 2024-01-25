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Барселона рискует надолго потерять основного защитника. Ему может потребоваться операция

Новости футбола Сегодня, 14:43
Романенко Кирилл эксперт Dailysports Романенко Кирилл
Барселона рискует надолго потерять основного защитника. Ему может потребоваться операция Барселона рискует надолго потерять основного защитника. Ему может потребоваться операция

Барселона рискует надолго потерять защитника Алехандро Бальде из-за травмы, полученной в матче 1/4 финала Кубка Испании против Атлетика Бильбао (2:4).

Изначально ожидалось, что футболист пропустит полтора-два месяца из-за разрыва мышцы.

Впрочем, все может оказаться еще хуже. По информации Marca, Бальде может потребоваться операция, из-за которой он рискует остаться вне игры на целых четыре месяца. Альтернативный вариант - консервативное лечение футболиста.

Бальде является воспитанником Барсы. В текущем сезоне 20-летний защитник выходил в 28 матчах блаугранас, в которых отметился 1 голом и 1 результативной передачей.

Команда Хави занимает третье место в таблице испанской Ла Лиги. В субботу, 27 января, каталонский коллектив сыграет против Вильярреала в 22-м туре Ла Лиги.

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