Барселона рискует надолго потерять основного защитника. Ему может потребоваться операция

Барселона рискует надолго потерять защитника Алехандро Бальде из-за травмы, полученной в матче 1/4 финала Кубка Испании против Атлетика Бильбао (2:4).

Изначально ожидалось, что футболист пропустит полтора-два месяца из-за разрыва мышцы.

Впрочем, все может оказаться еще хуже. По информации Marca, Бальде может потребоваться операция, из-за которой он рискует остаться вне игры на целых четыре месяца. Альтернативный вариант - консервативное лечение футболиста.

Бальде является воспитанником Барсы. В текущем сезоне 20-летний защитник выходил в 28 матчах блаугранас, в которых отметился 1 голом и 1 результативной передачей.

Команда Хави занимает третье место в таблице испанской Ла Лиги. В субботу, 27 января, каталонский коллектив сыграет против Вильярреала в 22-м туре Ла Лиги.