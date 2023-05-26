Холанд оценил уровень футбола в АПЛ

Норвежский форвард “Манчестер Сити” Эрлинг Холанд оценил уровень футбола в английской Премьер-лиге.

"Я понимаю, почему многие считают, что чемпионат Англии является самым сильным в мире. Это действительно так. Мне очень нравится играть в этой лиге. Здесь проходят быстрые и высококлассные матчи, меня это привлекает. Я получаю удовольствие, играя в АПЛ", - сказал он.

Летом прошлого года Холанд перешел в "Манчестер Сити" из "Боруссии" Дортмунд за 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги 22-летний нападающий принял участие в 35 матчах, забил 36 голов и отдал восемь результативных передач.