Холанд назвал самого неудобного соперника для себя

У форварда “Манчестер Сити” Эрлинга Холанда спросили о том, кто для него был самым сложным соперником в первом сезоне в АПЛ.

По словам норвежца, это был защитник “Ливерпуля” Вирджил ван Дейк.

“Меня сильно впечатлила игра Ван Дейка в защите и его способности проявлять смекалку, скорость и высокую точность в воздушных единоборствах”, - сказал он.

Напомним, что в дебютном сезоне в АПЛ Холанд установил рекорд по количеству забитых голов. Он забил 36 мячей, обойдя результат Мохамеда Салаха.