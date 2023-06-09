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Холанд назвал самого неудобного соперника для себя

Новости футбола Сегодня, 10:00
Холанд назвал самого неудобного соперника для себя Фото: твиттер Ман Сити

У форварда “Манчестер Сити” Эрлинга Холанда спросили о том, кто для него был самым сложным соперником в первом сезоне в АПЛ.

По словам норвежца, это был защитник “Ливерпуля” Вирджил ван Дейк.

“Меня сильно впечатлила игра Ван Дейка в защите и его способности проявлять смекалку, скорость и высокую точность в воздушных единоборствах”, - сказал он.

Напомним, что в дебютном сезоне в АПЛ Холанд установил рекорд по количеству забитых голов. Он забил 36 мячей, обойдя результат Мохамеда Салаха.

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
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