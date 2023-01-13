Хави жестко обматерил игроков "Барселоны" во время матча с "Бетисом"

Главный тренер “Барселоны” Хави Эрнандес жестко раскритиковал футболистов каталонского клуба во время матча ½ финала Суперкубка Испании против “Бетиса”.

“Почему вы остановились? Вы просто перестали играть! Е… вашу мать. Это же матч за финал. Мы играем за титул! А вы просто топчетесь на поле. Боже мой, бл… Вперед, вперед”, - кричал тренер игрокам.

Напомним, что “Барселона” и “Бетис” сыграли вничью со счетом 2:2 по итогам дополнительного времени. В серии пенальти каталонцы оказались сильнее и в финале сыграют с “Реалом”.

Не пропустите: "Галатасарай" нацелился на форварда сборной Украины.