Хави жестко обматерил игроков "Барселоны" во время матча с "Бетисом"
Новости футбола Сегодня, 12:55
Фото: инстаграм Хави/Автор неизвестен
Главный тренер “Барселоны” Хави Эрнандес жестко раскритиковал футболистов каталонского клуба во время матча ½ финала Суперкубка Испании против “Бетиса”.
“Почему вы остановились? Вы просто перестали играть! Е… вашу мать. Это же матч за финал. Мы играем за титул! А вы просто топчетесь на поле. Боже мой, бл… Вперед, вперед”, - кричал тренер игрокам.
Напомним, что “Барселона” и “Бетис” сыграли вничью со счетом 2:2 по итогам дополнительного времени. В серии пенальти каталонцы оказались сильнее и в финале сыграют с “Реалом”.
Не пропустите: "Галатасарай" нацелился на форварда сборной Украины.
Евсеева Жанна эксперт Dailysports
Популярные новости
Новости футбола Сегодня, 16:40 "Наполи" уничтожил "Ювентус" в матче Серии А
Новости футбола Сегодня, 16:30 "Манчестер Юнайтед" усилился нападающим сборной Нидерландов
Новости футбола Сегодня, 15:55 В "Реале" прокомментировали присутствие Роналду на тренировке команды
Новости футбола Сегодня, 14:42 "Реал" узнал потенциальных соперников на клубном чемпионате мира
Новости футбола Сегодня, 14:30 Восходящая звезда мирового футбола подозревается в фальсификации возраста
Новости футбола Вчера, 17:03 "Челси" потерпел поражение в лондонском дерби
Лучшие букмекерыВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 16:55 Главные новости дня: 13 января Новости футбола Сегодня, 16:40 "Наполи" уничтожил "Ювентус" в матче Серии А Новости футбола Сегодня, 16:30 "Манчестер Юнайтед" усилился нападающим сборной Нидерландов Новости футбола Сегодня, 16:24 Хавбек ПСЖ близок к переходу в "Вулверхэмптон" Новости футбола Сегодня, 15:55 В "Реале" прокомментировали присутствие Роналду на тренировке команды Новости футбола Сегодня, 15:43 "Челси" намерен избавиться от семи футболистов Новости футбола Сегодня, 15:30 "Челси" хочет купить лидера "Брайтона" Новости футбола Сегодня, 15:15 "Ювентус" назвал "Арсеналу" и "Баварии" цену на Влаховича Новости футбола Сегодня, 14:55 "Ливерпуль" вступил в борьбу за звезду сборной Хорватии Новости футбола Сегодня, 14:42 "Реал" узнал потенциальных соперников на клубном чемпионате мира
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2022
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2022
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт