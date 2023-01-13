"Галатасарай" нацелился на форварда сборной Украины

Форвард “Днепра-1” и сборной Украины Артем Довбик может перебраться в чемпионат Турции.

В услугах футболиста заинтересован местный “Галатасарай”.

Представители турецкого клуба уже связались с агентами украинца. Они пытаются выяснить, насколько реален трансфер нападающего в январе. Предварительно, украинский клуб согласится продать нападающего за 3-4 миллиона евро.

Сам Довбик недавно заявил, что не будет продлевать контракт с “Днепром-1”, рассчитанный до лета 2023 года.