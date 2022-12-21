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Хави высказался о вылете "Барселоны" из Лиги чемпионов

Новости футбола Сегодня, 14:30
Фото: инстаграм Хави/Автор неизвестен Фото: инстаграм Хави/Автор неизвестен

Главный тренер “Барселоны” Хави поделился мнением о вылете команды из Лиги чемпионов.

“К сожалению, мы вылетили из Лиги чемпионов. Впрочем, нам необходимо продолжать бороться за трофеи, так как наш состав это позволяет. Поэтому я настроен оптимистично. В Лиге чемпионов нам не хватило зрелости. В нужный момент мы должны были сыграть эффективнее. В матче в Мюнхене мы были лучше ”Баварии" в первом тайме, но потом они нас убили. В домашнем матче с “Интером” у нас также было больше моментов. Даже в гостевом матче с “Интером” мы могли вырвать ничью или даже победить", - приводит слова Хави Diario Sport.

Напомним, что “Барселона” продолжит выступления в Лиге Европы. В 1/16 финала каталонский клуб сыграет с “Манчестер Юнайтед”.

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эксперт Dailysports Александр Шевченко эксперт Dailysports
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