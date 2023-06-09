Хави убедил одного из лидеров "Манчестер Сити" перейти в "Барселону"

Главный тренер “Барселоны” Хави Эрнандес убедил полузащитника “Манчестер Сити” и сборной Германии Илкая Гюндогана перейти в каталонский клуб, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, специалист сказал футболисту, что “Барселона” является лучшим клубом в мире. Хавбек достанется каталонцам бесплатно, так как его контракт с английским клубом истекает летом. Ранее сообщалось, что игроком также интересуются “Милан” и ПСЖ.

В нынешнем сезоне 32-летний Гюндоган провел за “Манчестер Сити” 50 матчей во всех турнирах, забил