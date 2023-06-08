Хави прокомментировал слухи о переходе Неймара в "Барселону"

Главный тренер “Барселоны” Хави Эрнандес прокомментировал информацию о возможном переходе в каталонский клуб бразильского нападающего “Пари Сен-Жермен” Неймара.

“Меня удивила информация о возможном переходе Неймара в ”Барселону". Он не входит в наши планы. Да, он мне нравится, но у нас другие приоритеты", – приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что ПСЖ хочет расстаться с бразильцем из-за его высокой зарплаты. В настоящее время форвард восстанавливается после травмы.

В нынешнем сезоне 31-летний Неймар провел за ПСЖ 29 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.