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Хави покинет Барселону, Ракитич нужен саудитам. Дайджест трансферных новостей за 27 января

Новости футбола Сегодня, 17:26
Романенко Кирилл эксперт Dailysports Романенко Кирилл
Хави покинет Барселону, Ракитич нужен саудитам. Дайджест трансферных новостей за 27 января Хави покинет Барселону, Ракитич нужен саудитам. Дайджест трансферных новостей за 27 января

Dailysports подготовил для вас дайджест из главных трансферных новостей и слухов, которые фигурировали в СМИ в субботу, 27 января.

Хави в конце сезона покинет Барселону

В матче испанской Ла Лиги Барселона проиграла на своем поле Вильярреалу (3:5). На послематчевой пресс-конференции наставник каталонцев Хави заявил, что в конце сезона покинет команду. 30 июня - последний день работы специалиста с блаугранас.

Челси определился с ценой на Лукаку

Лондонский Челси планирует летом снова попытаться продать нападающего Ромелу Лукаку. Согласно информации Calciomercato, клуб установил цену в 38 миллионов фунтов и не рассматривает варианты аренды. Источник отмечает, что Рома, где в настоящее время выступает 30-летний бельгиец, не готова удовлетворить такие финансовые требования.

Ракитич близок к переезду в Саудовскую Аравию

Полузащитник Севильи Иван Ракитич близок к переезду в чемпионат Саудовской Аравии. По информации инсайдера Фабрицио Романо, футболиста пригласил в свои ряды Аль-Шабаб. Саудовский клуб заинтересован в немедленном трансфере игрока. На данный момент переговоры между сторонами продолжаются.

Байер официально арендовал Иглесиаса

Байер объявил об аренде нападающего Бетиса Борхи Иглесиаса. Арендное соглашение испанского форварда с немецким клубом рассчитано до конца кампании 2023/24. Испанец призван заменить основного нападающего Байера Виктора Бонифейса, который не сможет помочь леверкузенской команде как минимум до апреля из-за травмы.

Челси установил внушительный ценник на Галлахера

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм вступил в переговоры на счет трансфера Коннора Галлахера, однако Челси требует за игрока внушительные 94 миллиона евро. Согласно информации английской прессы, переговоры временно заморожены, и существует вероятность, что Коннор Галлахер не сменит команду в текущее трансферное окно.

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