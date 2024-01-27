Хави покинет Барселону, Ракитич нужен саудитам. Дайджест трансферных новостей за 27 января

Dailysports подготовил для вас дайджест из главных трансферных новостей и слухов, которые фигурировали в СМИ в субботу, 27 января.

Хави в конце сезона покинет Барселону

В матче испанской Ла Лиги Барселона проиграла на своем поле Вильярреалу (3:5). На послематчевой пресс-конференции наставник каталонцев Хави заявил, что в конце сезона покинет команду. 30 июня - последний день работы специалиста с блаугранас.

Челси определился с ценой на Лукаку

Лондонский Челси планирует летом снова попытаться продать нападающего Ромелу Лукаку. Согласно информации Calciomercato, клуб установил цену в 38 миллионов фунтов и не рассматривает варианты аренды. Источник отмечает, что Рома, где в настоящее время выступает 30-летний бельгиец, не готова удовлетворить такие финансовые требования.

Ракитич близок к переезду в Саудовскую Аравию

Полузащитник Севильи Иван Ракитич близок к переезду в чемпионат Саудовской Аравии. По информации инсайдера Фабрицио Романо, футболиста пригласил в свои ряды Аль-Шабаб. Саудовский клуб заинтересован в немедленном трансфере игрока. На данный момент переговоры между сторонами продолжаются.

Байер официально арендовал Иглесиаса

Байер объявил об аренде нападающего Бетиса Борхи Иглесиаса. Арендное соглашение испанского форварда с немецким клубом рассчитано до конца кампании 2023/24. Испанец призван заменить основного нападающего Байера Виктора Бонифейса, который не сможет помочь леверкузенской команде как минимум до апреля из-за травмы.

Челси установил внушительный ценник на Галлахера

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм вступил в переговоры на счет трансфера Коннора Галлахера, однако Челси требует за игрока внушительные 94 миллиона евро. Согласно информации английской прессы, переговоры временно заморожены, и существует вероятность, что Коннор Галлахер не сменит команду в текущее трансферное окно.