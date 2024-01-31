Хави хочет сразу найти себе новый клуб после Барселоны
Новости футбола Сегодня, 06:33
Getty Images
Главный тренер Барселоны Хави, который объявил о своем уходе из клуба после завершения сезона, не планирует долгое время находится без работы.
Как сообщает AS, Хави не будет находится без клуба более чем год, и открыт для предложений. Однако 44-й тренер не собирается тренировать в любом другом испанском клубе.
Хави открыт для предложений из-за рубежа, а особенно его привлекает английская Премьер-лига. Также он готов рассмотреть варианты из Италии и Германии.
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Известно, что перед назначением в Барселону Хави интересовалась Боруссия Дортмунд, но он выбрал родной клуб.
До Барселоны Хави тренировал катарский Аль-Саад, где он завершил карьеру футболиста.
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