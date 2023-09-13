Ханданович планирует завершить карьеру после этого сезона

Голкипер Интера планирует завершить карьеру профессионального футболиста, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации, Самир Хандонович готов уйти из профессионального футбола после того, как станет свободным агентом летом 2024 года. Также Романо добавляет, что голкипер может получить новую роль в структуре Интер Милана.

39-летний словенец перешел в Интернационал в 2012 году из Удинезе. В 2004 году он оказался в Удинезе, сначала ревел три сезона в арендах, а с 2007 года стал первым номером.

Летом 2012 года словенец за почти 20 миллионов евро перешел в Интернационале, в котором искали замену многолетнему голкиперу команды бразильцу Жулио Сезару. В миланской команде сразу же стал безоговорочной главной опцией тренерского штаба на вратарской позиции.

За этот период Ханданович провел 380 матчей в составе Интера. В сезоне 2022-2023 сыграл 14 матчей. С Интернационалом словенец стал чемпионом Серии А в сезоне 2020-21, завоевал два Кубка Италии и два Суперкубка.

За сборную Словении Ханданович играл с 2004 по 2015 год.