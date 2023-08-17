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Гвардиола высказался после победы в матче за Суперкубок УЕФА

Новости футбола Сегодня, 05:07
Гвардиола высказался после победы в матче за Суперкубок УЕФА Фото: твиттер Ман Сити

Тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался после победы своей команды над «Севильей» (1:1 в основное время, 5:4 в серии пенальти) в Суперкубке УЕФА.

Гвардиола отметил, что «Севилья» заслуженно попала в Суперкубок УЕФА, однако в конечном итоге его команда полностью заслужила победу. Он также отметил успешные действия голкипера свой команды Эдерсона, который пару раз спас ее от поражения.

Гвардиола признался, что иногда он ощущал отсутствие мотивации, когда его команда часто выигрывала трофеи. Однако в этот раз у него не было такого чувства, и он был очень рад тому, что команда уже получила новый трофей.

Интересно, что Гвардиола также установил рекорд в Суперкубке УЕФА, выиграв турнир с тремя различными командами.

Это первая победа «Манчестер Сити» в Суперкубке УЕФА в истории клуба.

Интересно, что неделей ранее “горожане” проиграли в серии пенальти в матче за Суперкубок Англии. Тогда трофей забрал “Арсенал”.

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
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