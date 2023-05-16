Гвардиола нацелился на юного таланта ПСВ
Новости футбола Сегодня, 09:00
Фото: твиттер ПСЖ
Полузащитник ПСВ Эйндховен Хави Симонс произвёл сильное впечатление на тренерский штаб “Манчестер Сити”.
Как пишет Scouts in Attendance, наставник “горожан" Хосеп Гвардиола лично заинтересовался 20-летним нидерландцем, который проводит первый полноценный сезон во взрослом футболе.
Ранее игрок выступал за юношеские команды “Барселоны” и ПСЖ, но не смог пробиться в первый состав.
Летом ПСЖ имеет право выкупить контракт Симонса, однако он может заблокировать сделку, если не захочет возвращаться во французский клуб.
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