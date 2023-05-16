Гвардиола нацелился на юного таланта ПСВ

Полузащитник ПСВ Эйндховен Хави Симонс произвёл сильное впечатление на тренерский штаб “Манчестер Сити”.

Как пишет Scouts in Attendance, наставник “горожан" Хосеп Гвардиола лично заинтересовался 20-летним нидерландцем, который проводит первый полноценный сезон во взрослом футболе.

Ранее игрок выступал за юношеские команды “Барселоны” и ПСЖ, но не смог пробиться в первый состав.

Летом ПСЖ имеет право выкупить контракт Симонса, однако он может заблокировать сделку, если не захочет возвращаться во французский клуб.