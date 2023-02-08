Гвардиола может возглавить ПСЖ

Главный тренер “Манчестер Сити” Хосеп Гвардиола может возглавить “Пари Сен-Жермен”, сообщает L'Equipe.

По сведениям источника, французский клуб может воспользоваться нынешними проблемами “горожан”, которые обвиняются в финансовых махинациях. В связи с этим тренер может задуматься об уходе.

Контракт 52-летнего Гвардиолы с “Манчестер Сити” рассчитан до лета 2025 года.

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