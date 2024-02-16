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Голден Стейт хотел выменять ЛеБрона. Сейчас рассматривают других звезд НБА

Новости баскетбола Сегодня, 12:43
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Голден Стейт хотел выменять ЛеБрона. Сейчас рассматривают других звезд НБА Фото: https://twitter.com/LegionHoops

Голден Стейт хотели выменять лидера Лейкерс Леброна Джеймса, но тот отказался от такого варианта, сообщает The Athletic.

Как стало известно, Уорриорз пытались воспользоваться о недовольстве игрока, однако Леброн Джеймс сразу отказался от такого предложения. Однако, как сообщают, Голден Стейт продолжат переговоры с Леброном летом, а пока хотят усилить позицию форварда другим звездным игроком. Среди кандидатов выделяют Янниса Адетокумбо (Милвоки), Кевина Дюрента (Финикс) и Пола Джорджа (Клипперс).

Баскетболист Голден Стейт Сефен Кари обновил один из рекордов НБА. В матче против Клипперс Стеф реализовал 9 из 19 трехочковых бросков. Таким образом, он стал первым баскетболистом в истории НБА, который реализовал 7+ трехочковых в четырех матчах подряд.

Клуб НБА Орландо вывел 32-й игровой номер, под которым играл Шакил О'Нилл. Шакил стал первым игроком в истории Орландо, чей номер вывели из обращения.

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