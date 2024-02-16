Голден Стейт хотел выменять ЛеБрона. Сейчас рассматривают других звезд НБА
Голден Стейт хотели выменять лидера Лейкерс Леброна Джеймса, но тот отказался от такого варианта, сообщает The Athletic.
Как стало известно, Уорриорз пытались воспользоваться о недовольстве игрока, однако Леброн Джеймс сразу отказался от такого предложения. Однако, как сообщают, Голден Стейт продолжат переговоры с Леброном летом, а пока хотят усилить позицию форварда другим звездным игроком. Среди кандидатов выделяют Янниса Адетокумбо (Милвоки), Кевина Дюрента (Финикс) и Пола Джорджа (Клипперс).
Баскетболист Голден Стейт Сефен Кари обновил один из рекордов НБА. В матче против Клипперс Стеф реализовал 9 из 19 трехочковых бросков. Таким образом, он стал первым баскетболистом в истории НБА, который реализовал 7+ трехочковых в четырех матчах подряд.
Клуб НБА Орландо вывел 32-й игровой номер, под которым играл Шакил О'Нилл. Шакил стал первым игроком в истории Орландо, чей номер вывели из обращения.