"Гамбург" потерпел разгромное поражение в матче за место в Бундеслиге
Новости футбола Сегодня, 16:52
Фото: инстаграм "Штутгарта"/Автор неизвестен
В первом стыковом матче за место в Бундеслиге “Штутгарт” на своем поле разгромил “Гамбург” со счетом 3:0.
Победу хозяевам принесли голы Константиноса Мавропаноса, Йоши Вагномана и Серу Гирасси.
Ответный матч “Гамбург” - “Штутгарт” состоится 5 июня.
“Штутгарт” - “Ганновер” - 3:0 (1:0)
Голы: Мавропанос, 1 - 1:0, Вагноман, 51 - 2:0, Гирасси, 54 - 3:0
“Штутгарт”: Мюллер, Мавропанос, Антон (Загаду, 90+2), Ито, Соса, Эндо, Каразор (Нарти, 84), Вагноман, Фюрих (Томас, 68), Миллот (Эглофф, 84), Гирасси (Пфайффер, 68).
“Ганновер”: Фернандес, Мюхейм, Шонлау, Дэвид, Хейер, Мефферт, Райс (Сухонен, 60), Киттель, Ятта, Глатзель, Домпе (Конигсдоффер, 66).
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