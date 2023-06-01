"Гамбург" потерпел разгромное поражение в матче за место в Бундеслиге

В первом стыковом матче за место в Бундеслиге “Штутгарт” на своем поле разгромил “Гамбург” со счетом 3:0.

Победу хозяевам принесли голы Константиноса Мавропаноса, Йоши Вагномана и Серу Гирасси.

Ответный матч “Гамбург” - “Штутгарт” состоится 5 июня.

“Штутгарт” - “Ганновер” - 3:0 (1:0)

Голы: Мавропанос, 1 - 1:0, Вагноман, 51 - 2:0, Гирасси, 54 - 3:0

“Штутгарт”: Мюллер, Мавропанос, Антон (Загаду, 90+2), Ито, Соса, Эндо, Каразор (Нарти, 84), Вагноман, Фюрих (Томас, 68), Миллот (Эглофф, 84), Гирасси (Пфайффер, 68).

“Ганновер”: Фернандес, Мюхейм, Шонлау, Дэвид, Хейер, Мефферт, Райс (Сухонен, 60), Киттель, Ятта, Глатзель, Домпе (Конигсдоффер, 66).

Не пропустите: Роналду решил остаться в “Аль-Наср”.