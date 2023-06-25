"Галатасарай" хочет купить полузащитника "Шахтера"

Стамбульский "Галатасарай" проявляет интерес к бразильскому полузащитнику донецкого "Шахтера" Майкону, который в данный момент на правах аренды выступает за “Коринтианс”, сообщает Globoesporte.

По сведениям источника, турецкий клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Договор аренды бразильца истекает 31 декабря 2023 года, но он может покинуть клуб летом.

В нынешнем сезоне 25-летний Майкон провел за “Коринтианс” 25 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи. Его контракт с “Шахтером” действует до 31 декабря 2025 года.