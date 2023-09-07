Франция разгромила Ирландию, Нидерланды побеждают Грецию: все результаты дня в отборе на ЕВРО-2024

Состоялись очередные матчи отборочного турнира ЕВРО-2024, финальная часть которого пройдет в Германии.

Франция – Ирландия 2:0

Сборная Франции вполне спокойно расправилась со своим соперником на своем родном стадионе. Уже на 19-й минуте Чуамени забил гол и вывел свою команду вперед. Французы контролировали игру и держали Ирландию близко к своим воротам. В начале второго тайма Тюрам удвоил преимущество Франции. Тогда хозяева спокойно довели матч до победы.

Франция лидирует в группе B с пятью победами в пяти матчах. При этом сборная Франции не пропустила ни одного гола.

Нидерланды – Греция 3:0

В другом матче группы B встретились соперники Франции. Нидерланды решили все вопросы в первом тайме, забив три гола. Де Рон, Хакпо и Вегхорст забили по мячу.

Нидерланды вышли на вторую ступеньку, имея в своем активе шесть очков. Греция находится на третьем месте, также с шестью очками.

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