Франция разгромила Ирландию, Нидерланды побеждают Грецию: все результаты дня в отборе на ЕВРО-2024
Состоялись очередные матчи отборочного турнира ЕВРО-2024, финальная часть которого пройдет в Германии.
Франция – Ирландия 2:0
Сборная Франции вполне спокойно расправилась со своим соперником на своем родном стадионе. Уже на 19-й минуте Чуамени забил гол и вывел свою команду вперед. Французы контролировали игру и держали Ирландию близко к своим воротам. В начале второго тайма Тюрам удвоил преимущество Франции. Тогда хозяева спокойно довели матч до победы.
Франция лидирует в группе B с пятью победами в пяти матчах. При этом сборная Франции не пропустила ни одного гола.
Нидерланды – Греция 3:0
В другом матче группы B встретились соперники Франции. Нидерланды решили все вопросы в первом тайме, забив три гола. Де Рон, Хакпо и Вегхорст забили по мячу.
Нидерланды вышли на вторую ступеньку, имея в своем активе шесть очков. Греция находится на третьем месте, также с шестью очками.
Другие результаты дня квалификации отборочного турнира ЕВРО-2024
- Дания – Сан-Марино – 4:0
- Польша – Фарерские острова – 2:0
- Сербия – Венгрия – 1:2
- Словения – Северная Ирландия – 4:2
- Чехия – Албания – 1:1