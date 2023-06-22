Франция победила Италию в матче молодежного Евро-2023

В матче 1-го тура группового турнира молодежного чемпионата Европы-2023

В середине первого тайма счет открыл Арно Калимуэндо, но на 36-й минуте равновесие восстановил Пьетро Пеллегри. Победу французам принес гол Брэдли Баркола в середине второго тайма.

Во 2-м туре Франция сыграет с Норвегия, Италия сыграет со Швейцарией. Матчи состоятся 25 июня.

Франция U21 - Италия U21 - 2:1 (1:0)

Голы: Калимуэндо, 23 - 1:0, Пеллегри, 36 - 1:1, Баркола, 62 - 2:1

Франция: Шевалье, Калулу, Баде, Лукеба, Нкунку, Тюрам-Ульен (Шерки, 65), Какере, Коне (Симакан, 85), Баркола (Олисе, 64), Калимуэндо (Ваи, 79), Гуири (Адли, 79).

Италия: Карнесекки, Околи, Пирола (Миретти, 75), Скальвини, Белланова, Риччи (Паризи, 88), Ровелла (Канчелльери, 75), Тонали, Удогие (Коломбо, 88), Пеллегри, Камбьяги (Ньонто, 46).

Удаление: Баде (83).