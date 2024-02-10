24-летний испанский форвард Валенсии Уго Дуро сделал предложение своей девушке.

Возлюбленная футболиста – 22-летняя испанка Нереа Марти. Нереа – автогонщица, выступающая в Академии Формулы-1 за команду Campos Racing.

“Она сказала «да», чтобы продолжать сходить с ума вместе”, – написал Дуро в своем Instagram.

В сезоне Ла Лиги 2023/24 Уго провел 23 матча, забил 10 голов и отдал 2 ассиста.

В конце января стало известно о том, что Валенсия арендовала вингера Реала.

ФОТО. Форвард Валенсии сделал предложение сексуальной испанской гонщице Формулы-1



