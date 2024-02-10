ФОТО. Форвард Валенсии сделал предложение сексуальной испанской гонщице
Новости футбола Сегодня, 09:30
ФОТО: Instagram
24-летний испанский форвард Валенсии Уго Дуро сделал предложение своей девушке.
Возлюбленная футболиста – 22-летняя испанка Нереа Марти. Нереа – автогонщица, выступающая в Академии Формулы-1 за команду Campos Racing.
“Она сказала «да», чтобы продолжать сходить с ума вместе”, – написал Дуро в своем Instagram.
В сезоне Ла Лиги 2023/24 Уго провел 23 матча, забил 10 голов и отдал 2 ассиста.
В конце января стало известно о том, что Валенсия арендовала вингера Реала.
ФОТО. Форвард Валенсии сделал предложение сексуальной испанской гонщице Формулы-1
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