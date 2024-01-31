Официально. Валенсия арендовала вингера Реала

21-летний вингер Реала Петер Федерико продолжит свою карьеру в Валенсии. Пресс-служба «летучих мышей» объявила об аренде игрока до конца сезона с правом выкупа.

Фабрицио Романо добавляет, что выкупить игрока Валенсия сможет за два миллиона евро.

Преимущественно доминиканец выступает за дублирующую команду Реала, за которую провёл уже 115 матчей, но в сезоне 2021/2022 он получил 24 минуты игрового времени за основною команду «сливочных» в Ла Лиге.

В нынешнем сезоне Петер провел 18 матчей за Кастилью, в которых отметился двумя голами и двумя ассистами.Transfermarktоценивает его ровно в один миллион евро, а его контракт с Реалом действителен до июня 2025 года.

Ранее мы сообщали, что мадридский Реал увёл у Валенсии 19-летнего пуэрто-риканского вингера Джереми де Леона, который будет выступать за дублирующий состав клуба со столицы Испании.