Мадридский Реал подпишет 19-летнего вингера

Дублирующая команда мадридского Реала в ближайшее время получит усиление.

Как сообщает порталRelevo, «сливочные» закончили подписание 19-летнего пуэрто-риканского вингера Джереми де Леона, на которого также претендовали Валенсия и Вильярреал.

Ключевым здесь было решение игрока: он хотел выступать именно в Реале. Теперь же он будет выступать за Кастилью, дублирующий состав «сливочных».

Ныне игрок представляет Кастельон – клуб третьего испанского дивизиона. После отказа продлить контракт его посадили на лавку запасных и с 26 ноября он не сыграл ни одного поединка. Собственно, этот факт вынудил клуб быть оперативней и продать игрока этим летом.

Что интересно, в этом сезоне он играл против Кастильи и в матче, который его команда выиграла со счетом 4:1 он отметился результативной передачей.

Ранее мы сообщали о намерениях Реала заполучить форварда Манчестер Сити Эрлинга Холлана и о том, что в Мадриде для этого придумали целую операцию.