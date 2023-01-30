Форвард “Ромы” перебрался в аренду в “Специю”

Форвард “Ромы” Эльдор Шомуродов перебрался в аренду в “Специю”.

Как пишет официальный сайт “волков”, в контракте не прописана опция выкупа.

Игрок сборной Узбекистана вернется в “Рому” по окончании текущего сезона.

Ожидается, что за аренду “Специя” заплатит 1,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Шомуродов провел 6 матчей за “Рому”, но голов не забивал.