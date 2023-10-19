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Флорида – Торонто, Виннипег – Вегас, Миннесота – Лос-Анджелес и другие. Анонс игрового дня НХЛ

Новости хоккея Сегодня, 17:30
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Флорида – Торонто, Виннипег – Вегас, Миннесота – Лос-Анджелес и другие. Анонс игрового дня НХЛ Фото: https://twitter.com/GoldenKnights

В Национальной хоккейной лиге с четверга на пятницу состоятся 12 матчей регулярного сезона.

Баффало - Калгари

Обе команды начали сезон не так удачно, как ожидали. В трех матчах как Баффало, так и Калгари потерпели два поражения и один раз победили. "Сейберз" проиграли "Айлендерс" (2:3), потерпели разгромное поражение от "Рейнджерс" (1:5) и сумели победить "Тампа-Бей" в овертайме (3:2). "Вогники" упустили победу в матче с "Вашингтоном" (2:3), проиграли "Питтсбургу" (2:5) и победили "Виннипег" (5:3) в своей первой игре сезона.

Матч начнется в 1:00 по центральноевропейскому времени.

Флорида - Торонто

Матч между командами, которые встречались во втором раунде плей-офф Восточной конференции на прошлом сезоне. В трех матчах этого сезона "Флорида" праздновала победу только однажды, победив "Нью-Джерси" (3:2) и дважды проиграв, "Виннипегу" (4:6) и "Миннесоте" (0:2). "Торонто" в последнем матче проиграл "Чикаго" (1:4), но до этого дважды побеждал "Миннесоту" (7:4) и "Торонто" (6:5 по булитам).

Игра начнется в 1:00 по центральноевропейскому времени.

Виннипег - Вегас

Еще один матч команд, которые в прошлом сезоне встречались в плей-офф. В первом раунде "Вегас" одолел "Виннипег" 4:1 в серии. В этом сезоне действующие обладатели Кубка Стэнли начали очень удачно, одержав три победы в четырех матчах. "Виннипег" не может похвастаться таким же результатом, пока что они один раз праздновали победу в трех матчах.

Игра начнется в 2:00 по центральноевропейскому времени.

Миннесота - Лос-Анджелес

"Лос-Анджелес" начал сезон 2023-24 с двух поражений от "Колорадо" (2:5) и "Каролины" (5:6). В последней игре "Кингс" разгромили "Виннипег" (5:1). "Миннесота" победила "Флориду" (2:0), проиграла "Торонто" (4:7) и разгромила "Монреаль" (5:2).

Игра начнется в 2:00 по центральноевропейскому времени.

Другие матчи игрового дня:

  • Рейнджерс - Нэшвилл 1:00 CET
  • Тампа-Бей - Ванкувер - 1:00 CET
  • Филадельфия - Эдмонтон - 1:30 CET
  • Сент-Луис - Аризона - 2:00 CET
  • Анахайм - Даллас - 4:00 CET
  • Сиэтл - Каролина - 4:00 CET
  • Сан-Хосе - Бостон - 4:30 CET
  • Колорадо - Чикаго - 4:30 CET
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