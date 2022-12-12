Фирмино может оказаться в ОАЭ

“Аль-Наср” из ОАЭ проявляет интерес к бразильскому нападающему “Ливерпуля” Роберто Фирмино, сообщает The Mirror.

По сведениям источника, дубайский клуб готов сделать футболисту выгодное предложение. Форвард может достаться “Аль-Насру” бесплатно, так как его контракт с мерсисайдцами истекает летом 2023 года.

В нынешнем сезоне 31-летний Фирмино провел за “Ливерпуль” 21 матч во всех турнирах, забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.

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